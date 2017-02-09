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Взаимодействие общественности с региональными властями

В правительстве Республики состоялась встреча Общественной палаты с главой Александром Бердниковым. Руководителю субъекта рассказали о главных итогах работы за прошлый год и обсудили планы на будущее.

В ходе заседания руководитель региона рассказал о сложившейся общественно-политической ситуации в республике, а также о проделанной работе по решению задач, поставленных общественниками на прошедших встречах. Александр Бердников отметил, что Общественная палата является абсолютно независимым гражданским институтом, который выражает консолидированное мнение населения Республики Алтай о тех или иных существующих проблемах в различных сферах жизни. Правительство региона с особым вниманием относится к рекомендациям общественников.

Так, по предложению Общественной палаты в ноябре 2016 года прошел Форум общественных организаций, который стал широкой площадкой для координации взаимодействия между общественными организациями и усиления диалога между властью и обществом. Кроме того общественники поднимали вопрос о транспортной доступности для инвалидов.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Вчера приняли решение по предложению Общественной палаты о приобретении двух автобусов, специально оборудованных для этой категории наших уважаемых граждан. Один будет курсировать по графику по городу, второй будет как такси работать по заявке. Нужно инвалиду на коляске съездить решить какие-то личные проблемы».

Руководитель общественной палаты Виктор Затеев подчеркнул, что налажен конструктивный диалог со всеми ветвями власти. В ближайшее время запланировано подписание соглашения между Общественной палатой и Советом муниципальных образований Республики Алтай.

ВИКТОР ЗАТЕЕВ, и.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РА: «Сегодня во всех органах исполнительной власти, во всех МО созданы общественные советы. Это как раз те органы, которые помогают сегодня власти на своём уровне решать те или иные проблемы. Самое главное слышать голос обычного, простого человека».

В рамках заседания обсудили создание Ассамблеи народов Республики Алтай. По словам собравшихся, Ассамблея станет единой площадкой, объединяющей представителей всех народов, проживающих на территории Республики Алтай. Она войдет в состав Ассамблеи народов России. Соответствующая организационная работа уже проведена. Кроме этого, участники встречи приняли решение о проведении в этом году научно-практической конференции, посвященной 10-летию Общественной палаты Республики Алтай.

Иван Яськов