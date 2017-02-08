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Родители старшеклассников сдали ЕГЭ по русскому языку

Пройдя всю процедуру от начала до конца, участники эксперимента получили необходимый опыт и теперь понимают, к чему готовятся их дети. В 50 регионах России прошла акция "Единый день сдачи ЕГЭ". Экзамены сдают общественные деятели, чиновники и журналисты.

Родители решили поволноваться, когда согласились участвовать в сдаче ЕГЭ. Впечатления с самого начала не детские. Все по-настоящему: проверка паспортных данных, металлодетектор. Никаких телефонов и гаджетов, даже министру образования. Исключение - для журналистов: фотоаппараты и видеокамеры. Репортаж о том, как родители сдают ЕГЭ - должен получиться интересным.

15 заданий и 40 минут, чтобы вспомнить школьные годы и правила русского языка. Экзаменуемые сосредоточены на заданиях, которые только что находились в конверте под грифом "секретно". Вся процедура приближена к реальным.

Не так страшен ЕГЭ, говорит Виктор Затеев. Результат оказался лучше, чем надеялся и благодарит своего учителя по русскому языку.

Лучший результат показал Алексей Бондаренко. Экзамен сдали все, заверили организаторы. В точности такую же процедуру предстоит пройти выпускникам. Прошедшие через ЕГЭ теперь понимают, что это и дают советы родителям: не надо нагружать детей порой излишними знаниями и требовать максимальных результатов.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Проявлять свою значимость не рекомендуется. Гораздо лучше создать комфортную обстановку, не нервную, чтобы ваш выпускник чувствовал заботу и максимальную поддержку, и надежду, что он справится с этим экзаменом».

Ольга Усольцева