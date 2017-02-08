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Хозяйства Усть-Канского района приобретут около 200 тонн грубых кормов

Ранняя зима и аномальные снегопады вносят свои коррективы в работу фермеров. Зимовка проходит в штатном режиме. Летом было заготовлено 400 тонн кормов, что в два раза больше положенного.

На сегодняшний день в Усть-Канском районе зарегистрировано 26 крупных сельскохозяйственных организаций, 380 крестьянско-фермерских и более 5 тысяч подсобных хозяйств. Александр Чакыров из села Козуль получил в прошлом году государственный грант и создал свое фермерское хозяйство. Сегодня он разводит крупно рогатый скот, овец, лошадей. О трудностях зимовки знает не понаслышке. Не смотря на горную местность и каменистую почву, кормов в этом году заготовили достаточно. Говорит, что в ведении хозяйства помогает взаимовыручка.

Зимовка в районе в этом году началась раньше обычного. Обильные снегопады сделали невозможным выпас скота, зимние пастбища были закрыты. Тем не менее, фермеры Усть-Канского района спокойны. Зима не застала их врасплох. Кормов достаточно, чтобы избежать падёж. По сравнению с прошлым годом удалось не только сохранить, но и увеличить поголовье скота. Сегодня оно составляет около 119 тысяч условных голов.

ГРИГОРИЙ ПИЛЬТИН, ГЛАВА МО "УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН": «Зимовка скота в Усть-Канском районе проходит удовлетворительно, но за этим кроется очень тяжёлый труд наших людей. Мы, как всегда занимаем лидирующее положение в РА, но ещё раз подчеркну, за счёт людей».

На сегодняшний день остаток кормов сена составляет 18 тысяч тонн. Для успешного завершения зимовки скота хозяйствам Усть-Канского района необходимо дополнительно приобрести около двухсот тонн грубых и 150 тонн концентрированных кормов.

Сергей Булгаков