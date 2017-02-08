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В рамках укрепления единства и согласия народов и конфессий

В правительстве региона состоялось заседание Совета при Главе РА по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Профилактика конфликтов на этнической почве, проявлений экстремизма и работа с молодежью стали основными вопросами встречи.

В сфере межрелигиозных и межэтнических отношений в РА ситуация характеризуется как стабильная. Открывая заседание подчеркивает глава региона Александр Бердников. Очагов напряжения нет, однако эта тема чувствительная и требует повышенного внимания всех без исключения органов власти и общества.

Особый контроль за молодежью. Именно люди от 14 до 30 лет наиболее подвержены влиянию извне. В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в их среде необходимо развивать все направления работы, предоставляя возможность для реализации потенциала в спорте, творчестве, карьере. И профилактика должна начинаться с интернета и социальных сетей.

По словам Сергей Грушина, проблем на национальной почве в среде молодежи нашего региона не существует. В 2017-м году работа с молодежью и неформальными лидерами продолжится, особенно в районах. В целях профилактики экстремизма и терроризма по линии образования в 57 учреждениях республики реализуются соответствующие профильные программы.

Вопросы верующих также под пристальным вниманием. В Горном Алтае зарегистрировано 56 религиозных организаций. Мы живем не только на стыке трех государств, но и трех религий. Христианство, буддизм и ислам удивительным образом сочетаются на территории Горного Алтая. "Триединство" конфессий на нашей земле может и должно стать прочной основой мира и согласия.

Держать руку на пульсе. Мониторинг и социологические исследования в сфере межнациональных и межрегиональных отношений должны проводится на территории РА регулярно. Минимизация возможных рисков в этих вопросах должна стать неотъемлемой частью работы на всех уровнях.

Владимир Виноградов