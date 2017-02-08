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Белый праздник продолжают отмечать на Алтае

В селе Мендур-Соккон состоялся районный Чага Байрам. Жители Усть-Канского района и его гости приняли участие в древних обрядах, состязались в спортивных играх, представили традиционные блюда национальной кухни.

Праздник Чага Байрам начинается с рассветом. Зажигается костёр, накрывается стол. Еда должна готовится с молитвой и чистыми мыслями. Ленточки - кыйра должны быть только из натуральных тканей. Белый цвет символизирует чистоту, жёлтый - солнце, голубой - небо, зелёный - жизнь на земле. У костра совершается древний обряд. Духов Алтая просят благословить встречу Нового года.

Коновязь из сыра, юрта из талкана. На празднике жители сёл Усть-Канского района соревновались в приготовлении алтайских блюд, спортивных играх, национальных забавах: таких как камчи или кидание деревянной булавы. Конечно, не обошлось и без традиционной алтайской борьбы Куреш. Веселье, танцы, улыбки. Национальный праздник объединил жителей Усть-Канского района и его гостей хорошим настроением. В хороводе вокруг костра люди разных национальностей и веры.

Поучаствовать в празднике приехали и депутаты РА. Возможно в будущем опыт жителей Мендур-Соккона перенимут другие поселения.

Встреча Нового года семейный праздник, поэтому среди участников мероприятия много детей. Специально для них был проведён конкурс рисунков. Улыбающиеся лица участников праздника говорили о том, что духи Алтая благословили мероприятие. Чага Байрам 2017 удался, а значит, можно надеяться, что наступивший год будет богат на хорошие события.

Сергей Булгаков