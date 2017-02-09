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25 лет назад состоялась первая сессия Верховного Совета Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики

"Творцы истории - или кто стоял у истоков образования республики". 25 лет назад состоялась первая сессия Верховного Совета Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики. Это судьбоносное событие заложило основы государственности и парламентаризма в регионе. Депутаты первого созыва разработали и приняли основополагающие законы, сформировали парламент и правительство, утвердили государственные символы- герб и флаг.

Василий Дмитрачков с нотками ностальгии вспоминает события 25-летней давности. Четверть века назад на этом же на самом месте, он вместе с 74-мя другими народными избранниками вершил судьбу своей малой родины.

Первая сессия Верховного Совета Горно-Алтайской советской социалистической республики. В повестке 30 вопросов. По словам депутата Дмитрачкова формального отношения к делу ни у кого не было. Голосовали умом, душой и сердцем, понимая, на кону- будущее республики. В это сложно поверить, но первая сессия Верховного Совета проходила в течение четырех дней. Работали с утра и до позднего вечера.

ВАСИЛИЙ ДМИТРАЧКОВ, ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГОРНЫЙ АЛТАЙ: «Вот сижу здесь и вспоминаю, действительно работали мы честно, порядочно, мы работали с нашими избирателями. Прежде чем выйти на сессию, мы общались с избирателями. Трудно было нам работать без законов местных, ну а потом начали потихоньку принимать свои законы».

На первой сессии было сформировано правительство, а депутаты избрали своего председателя. Большинством голосов, был выбран Валерий Чаптынов, впоследствии ставший первым главой республики. Из 75 депутатов, в составе было, всего 2 женщины. Людмила Яковлева и Мария Гайдабрус. Последняя была председателем комиссии по вопросам социальной защиты и охраны здоровья населения. Сегодня она вспоминает: было нелегко. Ведь они были первопроходцами в своем деле. Республика только зарождалась и вначале исторического пути у них почти не было опыта.

МАРИЯ ГАЙДАБРУС, ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГОРНЫЙ АЛТАЙ: «Этот Совет не только готовил назначение председателей комиссии, но и разрабатывал законы. Потому что только республика приобрела свой статус, законодательной базы никакой не было, и соответственно надо было разработать законодательные акты, которые бы нашу республику в законный ряд установили. Разработали флаг, все время В. И. Чаптынову говорили - давайте такой флаг примем, чтобы его проносили, чтобы мороз по коже был. Я думаю, прекрасный флаг принят, приняли герб, начали работать над Конституцией».

Очень бурно обсуждался вопрос о переименование региона. Предложений было достаточно: Горно-Алтайская республика, Республика Ойротия, Республика Эл Алтай. В итоге большинство пришло к мнению, что лучше всего подойдет «Республика Горный Алтай». Однако вопрос так и остался открытым. И уже на следующей сессии, депутаты утвердили ее нынешнее название. Сегодня спустя четверть века, можно смело утверждать, что выбор в пользу автономии и суверенитета был сделан верно.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС-ЭК РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Мы не можем в новейшей истории игнорировать дату 5 февраля 1992 года, когда 25 лет назад начала свою работу I сессия Верховного совета ССР. Мы не планируем каких-то отдельных мероприятий по случаю даты. Наши намерения сводятся к тому, что 28 февраля проведем собрание-встречу депутатов Верховного Совета Республики Алтай и членов первого правительства с действующими депутатами ГС-ЭК и членами действующего правительства. Это будет встреча двух поколений народных избранников, которая во многом будет носить рабочий характер. Я поздравляю всех жителей республики с юбилейной датой и выражаю твердую уверенность, что избранные вами депутаты оправдают оказанное им доверие».

Евгений Чесноченко