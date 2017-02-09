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Соревнования "Лыжня России" состоялись в Турачакском районе

Порядка ста человек испытали свои силы на лыжном стадионе райцентра. Спортсменов ожидало несколько номинаций: "Юный участник", "Ветеран спорта", "Активная семья" и гонка сильнейших.

Добрая половина села собралась на спортивном празднике. Одни участвуют в соревнованиях, другие пришли поболеть и поддержать односельчан. Старт дан самой массовой гонке, где принимают всех желающих. Здесь не учитывают даже время. Это скорее не соревнование, а просто полезно проведенное время на свежем воздухе.

Далее уже более серьёзные испытания. Например, в гонке сильнейших традиционно участвуют профессиональные лыжники. Многие из них приехали из отдаленных сёл.

Развитием лыжного спорта в Турачаке занимаются целенаправленно. В прошлом году здесь был открыт лыжный стадион и прокат инвентаря. Причем в прокат лыжи здесь дают совершенно бесплатно.

ВЛАДИСЛАВ РЯБЧЕНКО, ГЛАВА МО "ТУРАЧАКСКИЙ РАЙОН": «Сегодня при небольших муниципальных финансовых затратах мы даём возможность детям, нашим односельчанам в каждодневном режиме прийти сюда и получить возможность заняться лыжами. А зима у нас длинная, снега много, природа зимой еще красивее».

По итогам соревнований среди юных участников лучшим стал Артём Болтухин, среди ветеранов- Виктор Семенов. В гонке сильнейших первые места завоевали Дарья Ушакова и Дмитрий Тарбаганов. Лучшие из спортсменов будут представлять Турачакский район на «Лыжне России - 2017» в Горно-Алтайске, которая состоится уже в эти выходные.

Иван Яськов