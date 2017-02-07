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"Лыжи мечты" доехали до Алтая

Благодаря этому проекту крутые спуски горнолыжных трасс стали любимым местом времяпровождения для детей с ограниченными возможностями. Особая терапия, говорят организаторы, и родители подтверждают - результаты после катания очевидны - болезнь постепенно отступает.

ОЛЬГА УСОЛЬЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «"Лыжи мечты". Горы равных возможностей. Дети с ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом катаются не просто на лыжах - на горных лыжах».

Еще в прошлом году этих детей родители возили в Новокузнецк. Ближайшие лыжи мечты находились за 300 километров от республики. Всероссийский проект стартовал в 14-м году, но только в этом он наконец-то домчался до Алтая. Инструкторы горных лыж прошли обучение, освоили сноуслайдер - фиксирующее приспособление, благодаря которому многие дети впервые встали на ноги.

ГАЛИНА ЕРМОЛОВА, КУРАТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ "ЛЫЖИ МЕЧТЫ" в РА: «Дети начинают стоять, ровно держать спинки, поднимать голову. Вот сейчас Кирилл может оторваться и помахать рукой маме, передать привет. Я вижу, как крепнут ножки, выпрямляются и они, действительно, работают ногами».

Эти лыжи, объединили всех. Кто больше испытывает радости - взрослые или дети - трудно сказать. Татьяна - мама близнецов Сони и Таи. Готова, чтобы эта зима никогда не заканчивалась. Девочки живут в ожидании тренировок. Их физическое состояние заметно улучшилось.

На лыжах катаются 12 детей. Инструкторы готовы взять еще четверых. И думают над тем, как сделать занятия всесезонными. Возможно, это будут роликовые лыжи на летнее время года. И тогда особенные дети будут любить не только зиму.

ОЛЬГА УСОЛЬЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «На следующий сезон организаторы планируют приобрести еще несколько сноуслайдеров. И тогда встать смогут все желающие дети».

Ольга Усольцева