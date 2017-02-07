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Депутаты обсудили ситуацию с отпуском лекарств

Без рецепта не продадут. C 1 января в нашей стране изменились правила продажи препаратов в аптеках и аптечных пунктах. Для того, чтобы навести порядок в фармацевтической сфере Минздрав ужесточил правила отпуска рецептурных лекарств. Теперь, чтобы купить препарат, на упаковке которого есть надпись отпускается по рецепту, этот рецепт на самом деле должен быть предъявлен. Новую ситуацию с продажей лекарств обсудили члены специально созданной рабочей группы депутатов республики.

Население уже ощутило на себе изменения, которые появились с нового года. Многие привычные лекарства, которые раньше можно было приобрести в аптеке без рецепта, с 1 января стали недоступны без письменной рекомендации врача. В ГС-ЭК была создана рабочая группа, которая и обсудила вопросы лекарственного обеспечения граждан республики. Согласно проведённому опросу 86% респондентов отрицательно отнеслись к такому ограничению свободной продажи лекарств. Тем не менее в Минздраве убеждены, что это своевременная и необходимая мера, призванная сократить негативные последствия самолечения. Кроме того, получить необходимый предмет сегодня не проблема.

Необходимо отметить, что законодательная база, регулирующая продажу лекарств не изменилась. Ужесточение правил связано прежде всего с тем, что контрольные функции в этой сфере с нового года перешли к Росздравнадзору. Специалисты уверены, что эти новшества необходимы и своевременны, хотя и признают, что на первом этапе будут приносить некоторые неудобства людям. Их уже на себе ощутили и сами депутаты.

Сейчас порядка 70% всех лекарств должны отпускаться по рецептам. В этой связи депутаты высказали необходимость составить и довести до всех чёткий и понятный список препаратов первой необходимости, для которых рецепт предъявлять в аптеке не нужно. На данном этапе это снизит социальную напряжённость, пока новый механизм отпуска лекарств не будет отлажен.

По мнению членов рабочей группы ситуация с отпуском лекарств стабилизируется в самое ближайшее время. Сейчас необходимо, чтобы во всех аптечных сетях был чёткий перечень безрецептурных препаратов, или же аналогов рецептурных, которые можно приобрести в экстренных случаях, не обращаясь в больницу. Поэтому, чтобы защитить интересы людей, Минздраву региона было рекомендовано подготовить такой список и сделать его доступным для жителей РА.

Алексей Параев