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На карантин закрыто семь школ региона и один колледж

Ситуация по гриппу и ОРВИ на контроле специалистов. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже эпидемического порога. Однако, в РА зарегистрирован 31 случай гриппа А (Н3N2). На карантин закрыто семь школ региона и один колледж. Частично приостановлены занятия в 12-ти классах в школах Онгудайского, Усть-Канского районах и в Горно-Алтайске.

Управлением Роспотребнадзора проводится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. В период подъема заболеваемости необходимо принимать меры личной и общественной профилактики, в том числе, избегать контактов с лицами с признаками заболеваний, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осуществлять влажную уборку и проветривание помещений. Специалисты напоминают, что при первых признаках заболевания ОРВИ не рекомендуется заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу.