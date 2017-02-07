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Великий учитель

Выставка с таким названием, посвящённая 185-летию известного русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина открылась в Национальном музее имени Анохина. Вместе с работами знаменитого живописца представлены картины его ученика Григория Чорос-Гуркина.

Великий учитель, великого ученика. Такое количество работ знаменитого художника в Национальном музее имени Анохина представлено впервые. Помимо картин и рисунков, 13 офортов с гравюр Шишкина, специально для выставки предоставил Государственный художественный музей Алтайского края. Ещё два офорта 1894-го года "Дубовая роща" и "Лесная речка" впервые выставлены из собственного фонда Национального музея.

Действительно, мероприятие вызвало большой интерес у юных ценителей искусства. И это не случайно. Помимо творчества знаменитого живописца, автора знакомых каждому с детства картин "Утро в сосновом лесу", "На севере диком", "Рожь", на выставке представлены работы одного из его последних, и как говорят эксперты, любимых учеников - Григория Чорос-Гуркина. Шишкин посвятил новому ученику из далёкого Алтая последние месяцы жизни, развивая в нём художественные способности и навыки. Взаимосвязь ученика и учителя отражена в их картинах.

В экспозицию выставки так же впервые включены 10 работ, известные, как "Картины различных художников, подаренные Гуркину". Выпускники Петербургской Академии художеств Столяров, Федорович, Зарубин, Лажечников вместе с Чорос-Гуркиным выставлялись на знаменитых экспозициях "Передвижников". Собрание напоминает о трагической судьбе её владельца. Картины были переданы в музей в 1944 году из архивного отдела НКВД Ойротской автономной области.

Сергей Булгаков