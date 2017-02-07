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Уборку снега организовали с помощью частно-государственного партнерства

Уборка снега в этом году самая насущная проблема всех коммунальных служб республики. В большинстве муниципалитетов эта работа ведется практически круглые сутки. В Турачакском районе расчистка дорог выполняется новым грейдером. Средства на его приобретение были выделены из резервного фонда главой региона.

ИВАН ЯСЬКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Аномально снежная зима в этом году пришла практически на всю территорию республики, но для Турачакского района такое количество осадков считается нормой. Ежедневно, невзирая на погоду, время суток, праздники и выходные на очистку дорог от снега выходит спецтехника».

Теперь заниматься уборкой снега стало гораздо легче. Новый грейдер был приобретен в начале зимы и сегодня он один из самых современных во всей республике. Тем более старая техника дольше находилась в ремонте, чем убирала улицы.

ВЛАДИМИР БАЛТУКОВ, ГРЕЙДЕРИСТ: «И коробку покупали, и цилиндры. Старое есть старое. Сейчас вот двигатель делать надо, заклинил. А на этом, на этом работать надо. Начинаем рано, в выходные как правило не отдыхаем».

Если в большинстве районов региона проблема большого снега возникла впервые за много лет, то в Турачаксом районе такой уровень осадков всегда. В принципе к нему все готовы каждый год, но вот техника подводила. После обращения районных властей к главе республики Александру Бердникову вопрос был решен в короткие сроки.

ВЛАДИСЛАВ РЯБЧЕНКО, ГЛАВА МО "ТУРАЧАКСКИЙ РАЙОН": «Сегодня люди уже говорят - ситуация с дорогами стала намного лучше. Это конечно результат взаимодействия муниципалитета с правительством РА, главой РА. Результат именно работы на решение насущных, каждодневных вопросов наших простых граждан».

В Турачакском районе есть ряд отдаленных сёл, куда техника физически приезжать не успевает. Для того, чтобы содержание дорог было на уровне на территории всего муниципалитета, власти заключили договор с рядом предпринимателей на местах. Они на своей технике своевременно убирают снег. Как показывает практика, у такого частно-государственного партнерства есть плюсы. И дороги всегда чистые, и у местных жителей есть возможность заработать.

Иван Яськов