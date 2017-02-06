НОВОСТИ

Нечеловеческая охота

Сайлюгемский национальный парк располагает видео, которое стало достоянием общественности. На кадрах - охота на алтайского горного барана аргали, который занесен в Красную книгу. Где именно снято видео и кто загоняет животных на снегоходах -разбираются сотрудники прокуратуры и МВД.

Это видео поступило на электронную почту Сайлюгемского парка. Без каких-либо комментариев. На кадрах люди в масках преследуют на снегоходах группу из 4 аргали. Местность похожа на Кош-Агачский район, браконьеры говорят на казахском. Эксперты парка утверждают, это не Сайлюгемский. Возможно, прилегающая территория.

СЕРГЕЙ ПИЩУЛИН, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «Это не парк. Возможно, Укок, возможно, хребет Чихачева. Передали видео в правоохранительные органы для изучения голосовой и видеоинформации для дальнейшего процессуального решения».

По данному факту ведется проверка. Дело передано в МВД. Данное преступление квалифицируется как незаконная охота и добыча краснокнижных животных. Наказание по данной статье: штраф до двух миллионов либо лишение свободы до 7 лет.

Чем закончилась эта гонка - не известно. Животных загнали на снегоходах так, что одного берут голыми руками прямо за рога и фотографируются с ним. Что произошло дальше и судьба остальных аргали - теперь это в компетенции правоохранительных органов.

СЕРГЕЙ ПИЩУЛИН, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «После такого длительного преследования животное может погибнуть. И такое часто случается».

Сайлюгемский парк намерен оказывать следствию всяческое содействие, чтобы привлечь к ответственности участников видео. Кто отправил его: доброжелатель или браконьер, уверенный в своей безнаказанности - также будет выясняться.

Алтайский горный баран аргали или архар является флаговым животным Сайлюгемского парка и находится под его охраной.

Аргали - самый крупный баран в мире. По данным последних учетов, на территории Республики Алтай насчитывается около 1200 особей. Архар внесен в Красную книгу РА и РФ. Охота на него запрещена.

Ольга Усольцева