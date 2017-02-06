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Новый год по лунному календарю отметили жители и гости Горно-Алтайска

Жители и гости республиканской столицы отметили Чага - Байрам. Культурная и спортивная составляющие праздника не оставили никого равнодушными. Чага - Байрам впервые в республике начали отмечать в Чуйских степях, а в городе столь масштабно праздник проводится с 2004 года. И впоследствии он получил статус государственного праздника.

Чага-Байрам - зимний праздник алтайского народа в переводе означает "Белый праздник". Он отмечается с началом новолуния. В начале совершается обряд поклонения Солнцу, Алтаю. Преподносят угощения из молочных продуктов, привязываются кыйра-ленточки, зажигается костер и все это сопровождается благопожеланиями.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «По поручению Главы РА, Председателя Правительства А.В. Бердникова поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю. В РА традиционно чтили традиции своих предков. Это и есть та основа для нашего дальнейшего развития».

На празднике состоялся традиционный парад алтайских родов, представители которых провели стилизованный обряд поклонения природе. Здесь звучали слова пожелания мира и душевного тепла.

На Чага- Байраме была представлена обширная культурная программа. Популярные коллективы, певцы, а также детские хореографические ансамбли приняли участие в праздничном концерте. Параллельно проводились состязания по национальным видам спорта. Куреш, камчы, эстафеты. Желающие пробовали себя в самых разных вида.

Какой Чага-Байрам без национальной кухни? Здесь можно было отведать кочо, алтайские лепешки и согреться горячим чаем. Несмотря на холод, в этот день на площади столицы собрались и стар и млад. Чага-Байрам, символизирующий чистоту, обновление и процветание, получился ярким и увлекательным.

Владимир Попошев