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Оптимизация численности сельских поселений

06gl paicentry minВ республиканском правительстве состоялось совещание с участием глав районов. В режиме видеоконференции рассмотрены все нюансы ликвидации сельских поселений, находящихся в райцентрах и передачи их полномочий в администрацию района.

 

Муниципальная оптимизация. В первую очередь, это касается вопросов финансового и материального обеспечения территорий, проблем управленческого характера. Процесс уже запущен, и начинается в нынешнем году. Все будет происходить постепенно, поэтапно, с учетом местных условий. С соблюдением законодательства и конституционных прав граждан.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Давайте начнем с ликвидации сельских поселений в районных центрах. Потом пойдем дальше. Эта работа на контроле. В рамках правового поля мы найдем механизм. Ко мне обращались многие главы, что - "Не нужно в райцентре второго начальника".

Ликвидация сельских поселений произойдет по мере истечения сроков полномочий глав сел. Так, в текущем году истекают сроки главы Онгудайского и Усть-Канского поселений. В 2018-том - в Усть-Коксе, Чое, Чемале, Шебалино и Улагане.

ЭЖЕР ЯЛБАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО АППАРАТА ГЛАВЫ РА и ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «У нас предложение - ликвидировать пока два сельских поселения - Онгудай и Усть-Кан, передать их полномочия в муниципальный район. Действующее законодательство мы изучили. Такую систему оно допускает».

По словам вице-премьера Эжера Ялбакова, сегодня проведен анализ организационных структур и штатных расписаний всех органов местного самоуправления. Ее численность предстоит довести до нормативной и выйти на среднестатистический уровень числа муниципальных служащих. Разработаны дорожная карта, модельные уставы по внесению изменений в документы на уровне сельских поселений и МО, подготовлен и республиканский проект закона.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «По Онгудаю подходят там строки? Решайте. Вы решили одну проблему, Мирон Георгиевич, сложная проблема, не простая, взяли на себя ответственность вместе с главой райцентра, Эдуардом Текеновым. Спасибо вам за решение этой проблемы. Это искренние слова. И Усть-Кан, то же самое, чтоб у вас глав сельских поселений не было. Полномочия - одному из заместителей и руководителей. Это легче будет, поверьте мне, проще и быстрее».

По расчетам властей, оптимизация численности органов местного самоуправления позволит высвободить бюджетные средства, которые можно будет направить на другие цели, социальные. Также она даст возможность повысить заработную плату муниципальных служащих.

Владимир Попошев

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