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Индекс роста физического объема промышленного производства в прошлом году составил 140%

Показатели по выполнению государственных программ, реализация инвестиционных проектов, развитие зеленой экономики. В Майминском районе состоялась выездная коллегия Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай. В течение двух дней заместители глав муниципальных образований, а также сотрудники экономических служб знакомились с инвестиционными объектами и предприятиями района, делились опытом и подводили итоги прошлого года.

Майминский район - стартовая площадка для инвесторов. На территории муниципалитета сегодня реализуется ряд инновационных проектов, поэтому другим районам было полезно посмотреть и перенять положительный опыт. Первый объект: автоматизированная газовая котельная в райцентре. Этот теплоисточник стал своего рода инновационным. Температуру горячей воды и отопления регулируют компьютерные программы и автоматика, ориентируясь при этом на погоду. Мощность котельной 6 мегаватт.

А это уже Майминский завод по переработке белковых концентратов "БиоТехнологии". Первый и единственный в стране - по производству протеина. Сегодня завод выходит на свою проектную мощность. Налажен сбыт продукции, алтайский протеин пользуется спросом даже в Европе. Экскурсия по району завершилась знакомством с системой взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия. 112- в скором будущем должен стать единым номером спасения. Звонки со всей республики поступают в единый центр обработки вызов, который находится на территории "Долины Алтая".

Пока система работает в тестовом режиме. Участники коллегии отметили, что были приятно удивлены увиденным.

ОЛЬГА АБРОСИМОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН: «Вот мне очень понравилась котельная, это чистый экологически газ пришел на территорию РА, и в частности Майминский район, они уже перешли на новый уровень развития, затем сисмема 112, для нас это очень важно и актуально. Мы тоже ее внедряем параллельно со всеми МО, и я думаю что это очень важно что экономика региона и в частности Майминского района вышла на новый высокий уровень».

Основные итоги социально-экономического развития подвели на итоговом совещании. Министр Светлана Буйдышева отметила, что по многим показателям мы являемся лидирующим субъектом. Так индекс роста физического объема промышленного производства в прошлом году составил 140%, таких показателей нет ни у одного региона. По уровню производства мясной продукции мы занимаем второе место в Сибири. Сегодня в регионе разработана концепция "зеленой экономики". Республика Алтай выбрана в качестве пилотной площадки для ноосферного развития, что в будущем должно перерасти в создание эколого-экономического региона "Горный Алтай".

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Здесь также нужно сказать, что РА первый субъект, который принял соответствующий документ. Глава РА обратился к президенту с инициативой о создании ноосферой модели развития для этого есть все соответствующие компоненты, мы занимаем рейтинг лидирующий среди субъектов РФ по экологичности».

Первый вице-премьер Роберт Пальталлер подробно остановился на тех отраслях и сферах экономики, которые могли бы значительно пополнить республиканскую казну, но к сожалению, сегодня находятся в стагнации.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Яркий пример это рыбное хозяйство, у нас огромное количество озер в РА – 7 500. Я не говорю, что во всех можно заводить рыбу, но в трети точно. И мы ежегодно выделяем субсидии на это, а каков отчет. Единственный район, который отчитался по производству рыбы - Кош-Агачский, а знаете сколько - 100 килограммов».

Глава региона Александр Бердников неоднократно заявлял, что в республике необходимо искать скрытые резервы, тем более для этого есть необходимые ресурсы. И министерство экономики в этом году намерено изменить вектор стратегического планирования, с тем, чтобы максимально использовать потенциал горного региона.