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Готовится к изданию шестой том "Книги памяти Республики Алтай"

Но перед этим предстоит кропотливая работа по созданию электронной базы данных. И только потом выйдет в свет печатный вариант - с внесенными изменениями и дополнениями.

Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат. Поисковые отряды до сих пор воюют. Находят останки Великой Отечественной. Только в прошлом году в местах боевых действий было найдено 4 тысячи захоронений, установлены 10 памятников. 4 тысячи солдат найдены и теперь они не "пропавшие без вести". Благодаря поисковикам. Спустя 70 лет их внуки и правнуки могут прийти на их могилы. Их имена внесены в Книгу памяти как павших в бою.

АЛЕКСАНДР ВИЛИСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ "ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" в РА: «Обычному обывателю это покажется наконечником от стрелы. Копая дальше, мы нашли вот это и выяснили, что это деталь от лыжной палки. Здесь погибли солдаты лыжного батальона».

"Вымпел" и "Поисковое движение России" вернули нескольких бойцов Горного Алтая. И теперь они захоронены на родине. В республике издано 5 томов "Книги памяти", последний в 2000-м году. Информация 90-х противоречива: дублирование данных об одном и том же человеке в разных регионах, за это время найдены и перезахоронены тысячи солдат. Необходимо обновить память о павших на полях сражений.

ЮРИЙ МАРГАЧЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «С 2013 года работа с архивами по сбору материалов и работа по Книге памяти вновь возобновлены. Ребята участвуют в поисковых экспедициях. Ведь понимаем, что дело не в поднятых воинах, а в возвращении памяти».

База данных создается совместно с военкоматом, комитетом по делам архивов при содействии Правительства региона. Кропотливая работа уже начата поисковиками.

Электронная база будет создаваться путем полного ручного перепечатывания "Книги памяти Республики Алтай". И только после ее создания в свет выйдет шестой том, соответствующий последним данным.

Информация собирается буквально по крупицам. Ребята, которые охраняют выставку поисковых экспонатов, участники экспедиций. Они знают, что такое война.

Ученический ластик, пролежавший в земле 70 лет, стал как камень. Вместе с ним исчезло одно белое пятно в истории войны.

Ольга Усольцева