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Поркуратура подвела итоги 2016 года

На страже законных интересов граждан. В республиканской прокуратуре подвели итоги 2016-го года. В расширенном заседании коллегии приняли участие представители региональных властей и руководители правоохранительных органов. Здесь же обсудили планы на 2017 год и наградили лучших сотрудников ведомства.

По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 972 нарушителя, а по материалам прокурорских проверок возбуждено 102 уголовных дела, отметил в своем докладе прокурор РА Николай Мылицын. Кроме того, он подчеркнул, что прокуратура не ориентируется на цифры, а главный приоритет - это благополучие населения.

На коллегии было отмечено, что снизился уровень преступности в сравнении с прошлым годом, а раскрываемость, напротив, возросла, и составила 74%, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям. О тесном и плодотворном взаимодействии с прокуратурой рассказал председатель государственного собрания Владимир Тюлентин. Главный федеральный инспектор в регионе Александр Завьялов, отметил те направления, на которые в новом году необходимо обратить особое внимание. От имени главы республики собравшихся приветствовал вице-премьер Эжер Ялбаков.

ЭЖЕР ЯЛБАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО АППАРАТА ГЛАВЫ РА: «В 2016-м году имела место тенденция по увеличению числа изученных прокурорами проектов нормативно-правовых актов РА, их число увеличилось на 619 проектов, в аналогичном периоде их было 551. Таким образом, это позволяет учесть замечания прокуратуры уже на стадии рассмотрения проектов».

Здесь же были награждены лучшие сотрудники прокуратуры - ими стали Артур Мунатов, Александр Кузнецов и Марина Горбачева, Тамара Бухтуева. А лучшим подразделением - отдел правовой статистики.

Иван Яськов