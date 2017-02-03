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Поддержка коренных малочисленных народов

Эта тема стала основной на заседании профильного Консультативного Совета при Главе Региона. Как было отмечено, только в этом году на решение социально-экономических вопросов КМН планируется направить около 9 млн рублей. Среди основных направлений: повышение качества жизни, создание условий для улучшения демографических показателей, повышение доступности образования, сохранение культурного наследия, а так же развитие международного сотрудничества. Отметим, что с 2009 по 2016-й годы на господдержку коренных малочисленных народов Республики Алтай было направлено более 285 млн рублей из бюджетов всех уровней.

ГЕННАДИЙ АИЛДАШЕВ, СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ КОМИТЕТА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РА: «За это время построены такие большие объекты, как Курмач-Байгольская школа, Сайдысская школа, Улаганская школа, мемориальный комплекс в Паспауле, кроме того, приобретено медицинское оборудование, отремонтированы некоторые объекты, например ДК в Красносельске, оборудование, водопровод в селе Саратан, и много-много ещё объектов».

Также на заседании был утвержден план мероприятий до 2025 года.