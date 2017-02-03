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Ненадлежащее обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан

Льготники Чойского района обратились в прокуратуру с соответствующей жалобой. При проведении проверки в аптечных пунктах подтвердились 11 фактов сокрытия наличия льготных препаратов, которые не были занесены в аптечный журнал учёта.

Жалобы граждан поступили в прокуратуру Чойского района во время проведения телефонной горячей линии в середине января. Последующая за этим проверка установила, что работники аптеки райбольницы действительно укрывали факты длительного необеспечения льготников лекарственными препаратами, в то время как максимальный срок, в который они должны быть предоставлены по закону, не может превышать десяти дней.

РУСЛАН ЕКЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ЧОЙСКОГО РАЙОНА: «Также был установлен факт необеспечения лекарственными средствами многодетной семьи, проживающей на территории Чойского района. При обращении матери детей в больницу ей было необоснованно отказано в выдаче рецепта, по причине отсутствия необходимых лекарственных препаратов в аптеке учреждения, что является недопустимым и противоречит действующему законодательству».

Кроме того, прокуратура установила, что гражданам не разъяснялось, что многодетные семьи, имеющие детей в возрасте до 6 лет имеют право на льготные лекарства. В адрес руководства Чойской районной больницы прокуратурой уже вынесено представление о незамедлительном устранении допущенных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.