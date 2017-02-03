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В Горно-Алтайске проходит третий этап всероссийской и республиканской олимпиады школьников

На этот раз старшеклассники соревновались в знаниях по химии.

СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ, КОРРЕСПОДЕНТ: «Умники и умницы, победители школьных олимпиад по химии приехали в Горно-Алтайск для того, чтобы выявить сильнейших. Давайте заглянем в кабинет и посмотрим, что там происходит».

В этом году на практической части, ребятам предложили задания из аналитической химии. К примеру, с помощью химических реакций нужно определить в какой из пробирок тот или иной раствор соли. Вячеслав Давлятов приехал на олимпиаду из Онгудая. В химии ему нравится распознавать вещества, составлять уравнения, узнавать новое об учёных и открытых ими элементах. Признаётся, чтобы попасть на Республиканскую олимпиаду, одних только школьных знаний не достаточно.

Будущее Вячеслав так же мечтает связать с любимым занятием и стать военным химиком. По сосредоточенным лицам и выверенным движениям видно, случайных среди этих ребят нет. Что бы пробиться на Республиканский этап всероссийской олимпиады школьников, нужно по-настоящему любить свой предмет. А для этого, у каждого из них есть своя причина.

Всего участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 489 учеников со всей Республики. Выявлять лучших будут по 21 предмету. Соревнования продлятся до 25 февраля. Победители этапа отправятся доказывать звание называться лучшими уже на Всероссийском уровне.

Сергей Булгаков