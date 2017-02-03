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На семинаре рассказали о порядке расчета за услуги ЖКХ

О содержании общего имущества многоквартирных домов и порядке расчета за услуги ЖКХ. В Горно-Алтайске состоялась встреча представителей управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих компаний с жилищной инспекцией. Основные вопросы обсуждения связаны с рядом изменений в жилищном законодательстве.

Основное изменение, которое напрямую коснется жителей многоквартирников - начисление оплаты за общедомовые нужды будет не по приборам учёта. Теперь сумма за свет и тепло в подъезде будет высчитываться по единому нормативу. Как поясняют специалисты, кто-то платить теперь будет немного больше, а кто-то меньше. Руководитель жилищной инспекции пояснил управляющим компаниям, что в каждом отдельном случае надо смотреть на фактическое потребление и нормативы.

ОЛЕГ ПЬЯНКОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ РА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР РА: «Если вы будете выставлять факт, мы не посчитаем это ошибкой и наказывать не будем. Единственный момент, я бы хотел вам отметить, что если вы будете при фактическом потреблении очень маленкьом выставлять по нормативу много, то затем куда девались излишки всё-таки рано или поздно мы придём».

Еще одно новшество - теперь представители жилищной инспекции могут выезжать в рейды без предупреждения ТСЖ и управляющим компаний. Самостоятельно фиксировать нарушения и выносить предостережения нерадивым коммунальщикам.

ОЛЕГ ПЬЯНКОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ РА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР РА: «Теперь мы в праве сами проехать и везде где висят сосульки, вас не звать с собой, а просто переписать, сфотографировать дома где висят сосульки, и выдать вам предостережение. Или выдать вам его загодя, зная что наступают тёплые периоды, выдать предостережение, без вашего участия в проверке».

Кроме этого на встрече были рассмотрены вопросы о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами, порядке расчетов за предоставленные коммунальные услуги и размещении информации в государственной информационной системе ЖКХ. Что касается последнего пункта, то помимо возможных штрафных санкций за неразмещение сведений в системе в ГИС, законодатель объявил о праве собственников не оплачивать квитанцию, если она не будет соответствовать данным в системе.

Иван Яськов