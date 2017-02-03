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Республике выделили 215 квот на ЭКО

Шанс стать матерью. Один из вариантов лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО. В этом году нашему региону на дорогостоящую процедуру выделено 215 квот - в семь раз больше, чем в прошлом. Наша съемочная группа выясняла, кто может воспользоваться уникальным шансом.

Мужское, женское трубное бесплодие: полное или частичное, экстрагенитальные патологии и наследственная предрасположенность. Все эти факторы - причины неутешительного диагноза - нарушение репродуктивной функции. Только по официальным данным в республиканском реестре по бесплодию стоят около двухсот человек. Но теперь и у них может появиться шанс родить ребенка методом ЭКО- экстракорпорального оплодотворения, бесплатно по полису ОМС.

ПАВЕЛ РЕШЕТОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА: «В этом году, благодаря Правительству РФ, ну и не без участия, естественно, правительства РА, нам выделено на РА беспрецедентное количество квот, если, для примера, в прошлом году это было 30 человек, то в этом году нам выделено 215 квот. Если перевести в денежный эквивалент, то достаточно дорогая процедура, если за свои деньги проходить. Это порядка 120-140 тысяч рублей».

Работа ювелирная. Яйцеклетка оплодотворяется в лабораторных условиях, полученный эмбрион, а то и несколько, это уже как пожелает женщина, несколько дней выращивают в специальной питательной среде, после чего его переносят в матку. Процедура безболезненная и проводится без наркоза. Конечно, не все попытки заканчиваются успешно, средний показатель по стране порядка сорока процентов. Да и подготовка к заветной процедуре не быстрая.

Для начала необходимо обратиться к своему участковому или районному гинекологу, который предоставит перечень обследований. К слову, пара, которая желает завести ребенка методом ЭКО, необязательно должна быть в официальном браке. Мужчина также должен пройти обследование, но уже у уролога-андролога. Перинатальный центр оказывает услуги только женщинам.

АНАСТАСИЯ МУРЫГИНА, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА: «Анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, гормоны, УЗИ молочных желез, щитовидной железы, обследование терапевта, гистероскопия, кольпоскопия - это все делается по показаниям. С полным перечнем обследований, создается женщине выписка из амбулаторной карты, ставится окончательный диагноз и она направляется в то учреждение, которое она сама выберет, то, которое работает по системе ОМС».

Ближайшие клиники есть в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. При отсутствии партнера, можно воспользоваться донорской базой, эта услуга оплачивается отдельно. Женщине также потребуются справки и заключения психиатра, нарколога и фтизиатра. А конечный результат тем успешнее, чем раньше семейные пары обратятся за помощью к медикам.

Олеся Овсянкина