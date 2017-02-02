НОВОСТИ

Республика Алтай получит дополнительные средства на развитие транспортной инфраструктуры

Субсидии в размере почти 200 миллионов рублей будут направлены на строительство моста через Катунь в Усть-Коксинском районе, связывающий села Тюнгур и Кучерла. Масштабный объект, строительство которого уже ведется, важен не только для населения, проживающего в этом районе, но и для экономического развития республики в целом.

В 2015 году были сданы мостовые переходы через реки Чуя и Катунь в районе села Инегень Онгудайского района. Строительство моста в Тюнгуре позволит в перспективе замкнуть кольцо «Иня – Инегень – Тюнгур», связать Чуйский тракт с дорогами Усть-Коксинского района. Как неоднократно отмечал глава региона Александр Бердников, появление такого транспортного кольца благотворно скажется на экономическом положении отдаленных территорий республики, позволит активнее развивать здесь сельское хозяйство, туризм, другие виды хозяйственной деятельности. Средства республики выделены федеральным центром в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Всего распределено 10 млрд рублей между 20 субъектами страны. Субсидии направлены на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов. Средства, выделенные в этом году, позволят завершить строительство этого объекта.