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Обманул на миллион

Горно-Алтайская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Казахстана. Бизнесмен по металлоизделиям, так он представлялся партнерам, причинил значительный ущерб нескольким жителям Республики Алтай. По версии следствия, Дмитрий Бобровников предлагал предпринимателям вложить финансовые средства в его дело, приобрести продукцию по заниженной цене. В итоге псевдобизнесмен деньги так и не вернул. Обманутые клиенты обратились в полицию.

Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения.