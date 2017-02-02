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В РА началась подача заявлений о приеме ребенка в школу

Сегодня родители первоклассников могут это сделать двумя способами: как через интернет, так и лично. Последний остается наиболее востребованным.

Гимназия №3. Одна из самых больших школ РА. 1600 учащихся. И ежегодно количество родителей желающих записать своих детей именно в это образовательное учреждение растет. Однако подача заявления - это плановая процедура, и чтобы не получилось, что в одну школу заявлений несколько сотен, а в другой только пару десятков, есть определенные правила.

ВАЛЕНТИНА ТЕХТИЕКОВА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №3, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ: «С 1-го февраля и до 30 июня, я имею право принимать детей, которые закреплены за территорией гимназии, т.е. обеспечить местами всех, кто проживает на закрепленной ко мне территории. После 1 июля я имею право принимать детей первоклашек со всех микрорайонов города, на оставшиеся свободные места».

Прием ведется до 5 августа включительно, но как правило уже к 31 августа, все классы - комплекты, а их в гимназии шесть, а иногда семь, сформированы. Отметим, при их формировании учитываются способности ребенка и педагоги, совместно с директором, решают на какую программу обучения он пойдет. Их в гимназии две - "Школа России" и "Начальная школа 21 века". Однако, как говорят сами учителя, они помогут детям освоить любую программу, если родители тоже внесут свой вклад в развитие и образование ребенка.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ №3, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РА: «Нужно чтобы родители приучили своих детей слышать и слушать учителя, и если ребенок это умеет делать, то он готов к школе. Учите детей говорить, пересказывать, читайте им на ночь, это самое лучшее, что требуется от родителей данный момент для первоклассников».

Сегодня подать заявление в школу можно по интернету через официальный сайт госсуслуги или через сайты образовательных учреждений. Однако, говорит директор, родители, предпочитают вместо виртуальной - личную встречу. И на сегодня еще ни один человек не изъявил желание подать документы на обучение в гимназии через глобальную сеть. Как подать заявление решает каждый из родителей, но лучше это сделать во время, не оставляя на август, когда уже и мест нет, и классы сформированы. А их будет много, так как по данным министерства образования республики Алтай, порог школ региона в новом учебном году переступят порядка 4000 первоклассников.