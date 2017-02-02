НОВОСТИ

Состязались сотрудники прокуратуры и журналисты ГТРК «Горный Алтай»

Горные лыжи, дартс, камчи, стрельба из пневматической винтовки. Впервые горнолыжный комплекс "Манжерок" стал площадкой для съемок спортивно-развлекательного проекта. Испытание скоростью, силой и меткостью блестяще выдержали коллективы республиканской прокуратуры и журналистов ГТРК "Горный Алтай".

Горные лыжи открывали состязания двух команд - республиканской прокуратуры и ГТРК "Горный Алтай". Морозный воздух комплекса "Манжерок " заставил понервничать, пожалуй, только съемочную группу. Болельщики на финише обеспечили горнолыжникам поистине жаркий прием.

Если в горных лыжах первенство было за прокуратурой, то в дартс победа осталась за ГТРК.

В камчи наша команда также стала лучшей, но, что удивительно, лидером в личном первенстве стали не мужчины, а представительница слабой половины человечества. Из команды прокуратуры.

В отжиманиях также был установлен личный рекорд. Программист ГТРК "Горный Алтай" не на шутку заставил понервничать соперников - 111 отжиманий.

Параллельно спортивным состязаниям проходил творческий конкурс снежных скульптур.

А после стрельбы из пневматической винтовки, команды вновь вернулись горный склон. Их ждала эстафета.

Эстафета была поистине ярким зрелищем, но всё-таки исход состязаний решило перетягивание каната.

Победа досталась команде прокуратуры нелегко, но именно этим она и ценна.

Мы за здоровый образ жизни, таков девиз первых "Манжерокских стартов" телевизионного проекта площадкой для которого стал горнолыжный комплекс "Манжерок».

Телевизионную версию зрители увидят на нашем канале 11 февраля.

Елена Шнейдер