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78 жалоб поступило на деятельность объектов общепита

Когда в киосках шаурмы не соблюдают нормы санпина. Сотрудники Роспотребнадзора провели очередной рейд по городским точкам быстрого питания. Отметим, что только за прошлый год в Управление поступило 78 жалоб на деятельность объектов общепита.

Вкусно, как у мамы. Всегда ли еда, разрекламированная похожим способом, соответствует действительности. И насколько мы рискуем, покупая завтрак по дороге на работу. В Роспотребнадзор поступило два обращения на плохое качество продукции, реализуемой в киосках «Шаурма». В ходе проверок были выявлены грубейшие нарушения требований санитарного законодательства. Как следствие, во всех отобранных пробах были обнаружены бактерии кишечной палочки.

АРЖАН АНАТПАЕВ, ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РА: «Изготовление шаурмы производилось при отсутствии внутреннего водопровода и канализации, с использованием привозной воды. Киоски не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, не соблюдается поточность технологических процессов, не созданы условия для соблюдения требований личной гигиены персоналом. Текущая уборка в помещениях не проводилась».

Сотрудники Роспотребнадзора призывают покупателей обращать особое внимание при выборе предприятий общественного питания и предупреждают, в том же киоске, практически, невозможно обеспечить выполнение санитарных требований для приготовления пищи. Чтобы уменьшить давление на малый бизнес, сегодня контроль за качеством предлагаемой продукции, государство возлагает в основном на самих предпринимателей. К сожалению, не все из них оправдывают это доверие.

СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ: «С первого января 2017 года, покупатель, недовольный качеством еды, вначале должен обратиться с жалобой к владельцу торговой точки. И только в том случае, если его претензия не будет удовлетворена, сотрудники Роспотребнадзора получат право провести свою проверку».

Сегодня, только в Горно-Алтайске работает более двадцати точек быстрого питания. Какие из них будут работать и дальше, а каким придётся закрыться, сейчас по сути, могут решать не надзорные органы, а простые покупатели. Для этого им нужно не лениться и в случае подозрений на некачественную еду, требовать книгу жалоб. А если владелец торговой точки проигнорировал ваше письменное замечание, уже обращаться в Управление Роспотребнадзора.

Сергей Булгаков