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Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

Реализация данной государственной программы заканчивается 1 сентября текущего года. Обновление жилищного фонда страны с 2010-го года взято под контроль лично Президентом страны, по указу которого была разработана адресная программа. Изначально она рассчитывалась на срок до 15-го года, однако была продлена до сентября 2017 года. За время действия программы в Республике Алтай будут расселены жители из более чем 700 домов.

Реализация федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья у нас начата с 2008 года. Эффективное выполнение ее позволило занять пятое место среди лидирующих субъектов станы. Тогда республика получила 190 млн. рублей дополнительного финансирования, которые были успешно освоены. В целом по действующей программе, утвержденной на 2013-17-тые годы, необходимо расселить 1890 граждан, проживающих в 740-ка жилых помещениях общей площадью более 23 тыс. кв.м.

Вопрос находится на особом контроле регионального Правительства. Для завершения программы в республике осталось переселить 282 человека. Общий объем финансирования, по данным минрегионразвития, составил 156 млн. рублей, в том числе средства фонда - 113 млн, республиканской казны - 35,5 и местного бюджета - 7 млн. рублей. Новые многоквартирные дома для переселения граждан сегодня строятся в Майме по улице Ленина, в столице по улицам Набережной и Осипенко. В последнем горадминистрация планирует купить 14 квартир.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "г. ГОРНО-АЛТАЙСК": «Всего 56-квартирный дом. Пятый этаж сегодня выкладывается, дом 5-тиэтажный, к июлю месяцу строительство полностью будет завершено. Есть вопросы по строительству дома по Набережной, 6. Там дом быстровозводимый, панельный. Контракты все заключены, 90-квартирный дом, 56 квартир мы там будем покупать. Т.е. к 1-ому сентября мы завершим, да? Да, всех переселим, нет вопросов».

Зинаида Васильевна Кучинова много лет прожила в одном из старых домов по улице Социалистической в Горно-Алтайске, 1930-х годов постройки. Вода - из колонки, удобства тоже на улице. Однако сегодня условия жизни пенсионерки стали гораздо лучше. Раньше мечтать об этом даже не могла, говорит довольная хозяйка. Тем более, что вместо своих 16-ти квадратов она получила 23-х метровую квартиру.

ЗИНАИДА КУЧИНОВА: «Условия желали лучшего. А сейчас, почти год как переселили вот, я все время радуюсь, что у нас все тут прекрасно, тепло самое главное и вода. Вот программа, да? Сколько людей задействовано по ее реализации. Я благодарна всем, кто был исполнителем этих программ».

На сегодня пятилетняя программа реализована на 87 %, расселено более 20 тыс. квадратов жилья, это 627 жилых помещений. Получается, что до 1 сентября осталось расселить еще 3 тыс. квадратов, а это 113 квартир. Дополнительные квадраты предоставляются жильцам за счет средств консолидированного бюджета РА. В целом расходы на расселение аварийного жилфонда составили 837 млн. рублей, из них 568 средства Фонда ЖКХ, 164 из республиканского бюджета и 105 - муниципальных образований.

Владимир Попошев