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Депутат Госдумы рассказал о законотворческой деятельности в нижней палате парламента страны

По всей стране стартовала очередная региональная неделя депутатов Госдумы. Встречи с избирателями, поездки в села, изучение конкретных проблем в каждом муниципалитете. Иван Белеков на пресс-конференции для республиканских СМИ рассказал о предварительных итогах своей законотворческой работы, а также обозначил планы на предстоящую весеннюю сессию.

Первая сессия 2017 года для депутатов седьмого созыва. Впереди огромная работа для каждого парламентария: на сегодняшний день на рассмотрении находятся более двух тысяч законопроектов. Однако приоритетом законодательной деятельности является исполнений положений Послания Президента страны Федеральному Собранию. Это рост экономики, развитие предпринимательства, улучшение делового климата, совершенствование налогового и банковского законодательства, причем, необходимые темпы роста следует достигать через умножение человеческого капитала.

ИВАН БЕЛЕКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Под председательством первого заместителя Госдумы Александра Жукова сформирована межфракционная рабочая группа, которая будут разрабатывать закон о повышении минимального размеры оплаты труда до уровня прожиточного минимума».

В весеннюю сессию предстоит большая работа и по защите окружающей среды, тем более, 2017-ый объявлен Президентом Годом экологии. Здесь необходимо проработать проблему мусора, а федеральные и местные законы должны встать на стражу особо охраняемых природных территорий.

ИВАН БЕЛЕКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Правительство очень активно эту работу проводит, и глава республики А.Бердников, по вообще разработке закона на примере РА, о зеленой экономики с выходом на ноосферное развитие. Этот закон мы с Родионом Борисовичем, с главой республики и Алисов постоянно, когда в Москве бывает, я с ним встречаюсь, мы эти вопросы обсуждаем».

На встрече с журналистами Иван Белеков рассказал и о своей личной деятельности в парламенте страны: в различные программы внесено более десятка поправок. В двух законопроектах депутат выступил разработчиком и соавтором. Так, продление срока использования бланков, печатей и штампов, упраздненных Миграционной службы, позволило сэкономить бюджету страны более двухсот миллионов рублей. Кроме того, поправки касались программ: городская среда, сельские дома культуры, поддержка аграрного сектора и отраслей образования и здравоохранения.

Олеся Овсянкина