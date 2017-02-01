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Жители прибрежных зон не могут застраховать свое имущество

Минимизировать весенние риски. Жители прибрежных зон обеспокоены сохранностью имущества в период весеннего паводка. Самый верный способ - это страхование. Но есть ли надежда на страховые выплаты, заключают ли профильные компании договоры с жителями так называемых опасных зон?

Белые сугробы и заснеженные улицы жителей этих домов, к сожалению, сегодня не радуют. Таяние снега весной может привести к паводку. Особые опасения у жителей прибрежных улиц.

МАРИНА КУЛЕЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Жители ул. Проточной со страхом ждут весны, так как их дома находятся в нескольких метрах от реки Катунь. В 2014-м году во время наводнения их дома были затоплены до самых крыш».

Дом Натальи Сизинцевой матери 4-х детей находится на берегу вот этого ручья. Сейчас он выглядит вполне безобидно. Но с таяньем снега речушка становится стихией, и что ждать от нее в этом году неизвестно. Именно поэтому жители прибрежной улицы уже давно пытаются застраховать свои домовладения.

НАТАЛЬЯ СИЗИНЦЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА с. КАРЛУШКА: «Все мы в 15,16 году ходили, пытались застраховаться. Стучали во все двери., во все страховые фирмы, нигде нас не поддерживают. Объясняют тем, что красная зона, нас не хотят страховать».

Так называемая "красная зона" это улицы находящиеся в возможной зоне затоплений. Дома на берегу рек и водоемов.

Если человек обращается в страховую компанию, то ему обязательно зададут вопрос: было ли ваше жилье затоплено в 14-м году? По негласному указанию руководства практически всех фирм, в местных офисах таким клиентам зачастую отказывают. Или предлагают такие условия, которые невыгодны обратившимся домовладельцам. От интервью представители большинства страховых организаций отказались, ссылаясь на разные причины. Но в телефонном разговоре ответы были самые разные.

Таким образом, дорогая цена и дополнительные условия, зачастую приводят к тому, что клиенты отказываются от страхования, или им отказывают. В одной из фирм нам ответили: "да, мы понимаем, что вас затопит, но мы - не благотворительный фонд".

Однако мы нашли компанию, где продают конверт со страховкой по единой не очень дорогой цене. Клиент сам звонит по телефону и регистрирует свою заявку. Как гарантируют страховщики, выплаты будут всем, кто пострадает.

ВАЛЕНТИНА КАЗАНЦЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ФИНАНСОВОГО БИЗНЕСА: «Страховка действует один год. Страховое возмещение на квартиру, дом, мебель, оборудование, технику. В случае наводнения выплаты до 150 тысяч рублей».

Преодолеть тяжелейшие последствия страшного стихийного бедствия 2014 года людям помогло государство. Но в случае, если ситуация повторится, то финансовая поддержка в таких объемах вряд ли возможна.

Марина Кулеева