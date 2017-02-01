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Средний размер пенсии в РА составит 12 тысяч 138 рублей

С 1 февраля страховые выплаты жителей РА увеличатся на 5,4 %.

Индексация касается всех видов пенсий: по старости, инвалидности, по потере кормильца. Надбавку получат все неработающие пенсионеры, которых в регионе более 30 тысяч.

ВАЛЕНТИНА ИВЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОПФР по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «С 1 февраля возвращаемся к прежней системе индексации. Правительство установило индекс инфляции 5,4% на страховые пенсии на единовременную денежную выплату и на погребение. В среднем увеличение по РА составит 621 рублей 88 копеек, то есть граждане, получавшие пенсии и по случаю кормильца, и по инвалидности они также будут получать повышенную пенсию. Что касается ежемесячных денежных выплат, это те граждане, которые ее получают 27 тысяч 647 человек. У них увеличение в среднем получится на 123 рубля».

Таким образом, средний размер пенсии в регионе с 1 февраля составит 12 тысяч 138 рублей. Что касается ежемесячной денежной выплаты, в размере 5-ти тысяч рублей, то ее в начале года получили 59 тысяч человек.