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В горах Алтая лавиноопасно

Из-за большого количества снега на территории региона возникает опасность схода лавин. Это представляет угрозу для людей, живущих в высокогорных районах, в том числе для туристических групп.

Наибольшая глубина снега сейчас отмечается в Турачакском, Майминском и Улаганском районах. Здесь уровень покрова в среднем около 70-ти сантиметров, для сравнения - обычно в январе-феврале бывает порядка 30-ти сантиметров. Несмотря на это, по данным Гидрометцентра в этом году не самая снежная зима.

ЛЮДМИЛА ТЫДЫКОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: «По высоте снега она приближается к 2010 году. А 10-м году она была наиболее большая вторая волна половодья. При вскрытии рек мы проблем не испытывали, а вот вторая волна она совпала с дождевым паводком и была наиболее критической».

Меньше всего снега в этом году традиционно в Кош-Агачском районе. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям республики воздержаться от посещения лавиноопасных районов. В их список входит объездная дорога Горно-Алтайск-Майма, Акташ - Улаган, Горно-Алтайск - Турачак.

МИХАИЛ ЛЕВАШОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ МЧС РОССИИ по РА: «В связи со значительной высотой снежного покрова, превышающей климатическую норму в горах РА созданы благоприятные условия для схода снежных лавин, что представляет угрозу для населения в высокогорных районах, в том числе туристическим группам».

Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, следует зарегистрироваться в Алтайском поисково-спасательном отряде МЧС России. Стоит отметить, что сейчас зарегистрированных групп на территории региона нет.

Иван Яськов