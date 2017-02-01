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В Горно-Алтайске открывается выставка работ Ивана Шишкина

В Елабуге прошла конференция, посвященная 185-летию Ивана Шишкина или как его называют "царя русского леса". В рамках мероприятия в доме-музее живописца открылась экспозиция работ Григория Чорос-Гуркина, последнего ученика Шишкина. Национальный музей республики представил из фондов 11 живописных работ алтайского художника.

11 этюдов Чорос-Гуркина открыли для себя жители Елабуги. Впрочем, как и тот факт, что алтайский художник был любимым учеником их знаменитого земляка Ивана Шишкина. Григорий Иванович Чорос-Гуркин не сразу поступил в Петербуржскую академию искусств, необходимо было пройти предварительное обучение. Увидев его работы на специальном совете Шишкин поставил вердикт: зачем вам академия, берите кисть и идите в мою мастерскую. Не надо портить дитя Алтая. Иван Шишкин стал учителем Гуркина.

Великий русский пейзажист скончался на руках Гуркина. Его стиль, технику Григорий Иванович усвоил в совершенстве. О чем свидетельствуют его работы этого периода, среди них: "Дорога в лесу", "Упавшее дерево", "В глуши" - характерная для Шишкина техника гризайл в темно-коричневых тонах и рисунки. Шишкин был непревзойденным рисовальщиком. Что можно сказать и о Гуркине. 13 работ мастера будут выставлены на родине его ученика.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. А.В. АНОХИНА: «Это небольшая, но очень значимая выставка. Мы привезли из Барнаульского художественного музея 13 работ Ивана Шишкина, это 19 век, оригиналы. Кроме того, из наших архивов мы впервые покажем этюд Шишкина, который был подарен Гуркину. На нем написано: последний этюд, подаренный Г.И. Чорос-Гуркину».

Кроме того будут представлены этюды, подаренные Гуркину друзьями и сокурсниками-академистами. Их имена известны: Зарубин, Маковский, Федорович. Они также будут впервые выставлены на выставке из фондов национального музея. В честь юбилея Академии художеств. В этом году ей исполняется 260. Открытие уникальной выставки состоится 3 февраля.

Ольга Усольцева