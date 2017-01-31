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Инспекторы Алтайского заповедника проложили снегоходный маршрут до кордона Чодро

Ранее он считался непроходимым для наземного транспорта. На таежный кордон были доставлены продукты питания и ГСМ.

Снежная зима - испытание не только для животных, но и для людей. Так аномальные сугробы стали преградой для традиционной доставки на лошадях, продуктов питания и горючего, Сотрудникам Алтайского заповедника. Кордон Чодро стал экстремальной площадкой для инспекторов, которые рискнули в буквальном смысле пробиться сквозь тонны снега и доставить груз своим коллегам.

Новый путь - новые возможности. Самый труднодоступный кордон, ранее считавшийся непроходимым зимой, покорен. Инспекторы Алтайского заповедника проложили снегоходный маршрут на Чодро. Опасный поход был экстренным. Сотрудникам заповедника, живущим на кордоне, нужны были ГСМ и продукты питания. Плановая доставка в декабре на вертолете не состоялась, а путь на лошадях был сложен из-за экстремально глубокого снега. Возглавил спасательный рейд инспектор заповедника Василий Князев. В прошлом году он впервые проложил маршрут от Артыбаша до Яйлю. Сейчас тоже вес груза был немаленький 50 кг муки, 20 сахара, коробки с продуктовыми наборами и 20 литров бензина. Все уместили на трех снегоходах. Опасный путь начался со спуска в каньон реки Чулышман, который, кстати, не планировался, так как борт каньона очень крут. Перепад высот около километра - спуск не реальный. Однако риск был оправдан - участники все же добрались до Чодро. Экстремальный участок преодолен. Но впереди задача по сложнее - вернуться домой. Ведь обратный путь - это подъем по этому же каньону. Шесть часов испытаний. По словам одного из участников похода, туда они ехали на снегоходах, обратно снегоходы ехали на них. Работа в экстремальных условиях для госинспекторов дело привычное. Поход на Чодро был опасным, однако все трудности были преодолены, а поставленная задача - доставить груз, выполнена.

Кристина Бандура