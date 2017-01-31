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Состоялась презентация книги, посвящённой творчеству Владимира Хохолкова

Памяти известного композитора и этнографа. В Майме состоялась презентация книги "Мой Алтай, обнимаю тебя", посвященной творчеству Владимира Хохолкова. В нее вошли его статьи об алтайских музыкальных инструментах, нотные записи танцевальной музыки и более 200 авторских песен.

Это уже вторая книга посвященная творчеству известного композитора и этнографа. Ее составитель вдова музыканта, исполнительница его песен Любовь Хохолкова. Их творческий дуэт выходил на сцену в течение многих лет и с успехом собирал поклонников своего творчества. После ухода супруга Любовь Федоровна занялась большим архивом композитора и, в итоге, в свет вышел очередной том с его работами. На 380 страницах собраны уникальные материалы - статьи, ноты, песни. "Мой Алтай, обнимаю тебя" - название книги своего рода жизненное кредо. Любовь к Алтаю он всегда нес в своем сердце, подчеркивает вдова.

Все нотные записи, вошедших в книгу песен, были тщательно перепроверены, перепечатаны с черновиков, или отксерокопированы. Материалы в настоящее время хранятся в республиканском архиве. И эта книга обязательно найдет своего читателя. Ими могут стать музыканты, певцы, балетмейстеры. А несколько авторских песен Владимира Хохолкова прозвучали в этот день в стенах Майминского дома культуры, в том числе знаменитые "Огоньки".

В планах Любови Хохолковой издать третий том. В него войдет дипломная работа композитора "Музыкальная культура алтайцев". Она станет хорошим документальным источником для людей, которые профессионально занимаются этой темой.

Владимир Виноградов