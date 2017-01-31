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К премьере готовится спектакль «Чейнеш»

Спустя 80 лет, снова на сцене. Актеры национального драматического театра готовятся к премьере спектакля "Чейнеш", по пьесе Павла Кучияк. Режиссер постановки - заслуженный деятель искусств Республики Саха Сергей Потапов. Премьера состоится 7 февраля.

Его пьесы, по праву, считаются классикой алтайской драматургии. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Павла Васильевича Кучияка. Национальный драматический театр, носящий его имя, посвящает юбилею драматурга постановку, пожалуй, наиболее значимого произведения писателя, пьесы «Чейнеш». Режиссёр спектакля заслуженный деятель искусств Республики Саха Якутия, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов ставил свои спектакли на сценах Таллина и Парижа, но признаётся, в Национальных Российских театрах своя неповторимость. В пьесе классика алтайской драматургии отражены события гражданской войны в Горном Алтае, классовая борьба между бедными и богатыми. Историю почти вековой давности, режиссёр постарался сделать более близкой и понятной современному зрителю.

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, РЕЖИССЁР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): «Пьеса 30-х годов, и конечно, Кучияк писал о своём времени, поэтому мы смекшировали политическо-идеологическую часть, и на первый план вывели человеческие чувства».

Сергей Потапов на Алтае впервые. Признаётся, его знакомство с алтайской культурой происходило во время работы над спектаклем. Сохранить традиции и самобытность на сцене режиссёру помогают актёры Национального театра.

Над режиссурой спектакля «Чейнеш» совместно с Сергеем Потаповым работает Николай Багыров, художник-постановщик - Валерий Тебеков, композитор – Байару Такшина, балетмейстер - Байрам Курдяпов. Главные роли исполняют Алина Попошева и Вадим Деев. Впервые пьесу на сцене поставили в прошлом веке в 1938 году. И вот, спустя, почти 80 лет, "Чейнеш" снова увидят зрители.

В Национальном Драматическом театре премьерный показ пройдёт 7 и 8 февраля.