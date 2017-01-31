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Как записаться на прием к врачу по телефону?

Обеспечение доступности медицинских услуг населению. Это одна из главных задач программы информатизации здравоохранения РА. Электронная запись на прием к врачу идет уже несколько лет, однако жителем некоторых сел, где интернета нет, этот способ недоступен. Как попасть на прием к узким специалистам?

Сайдыс. 30 км от столицы региона. Однако близость только географическая. Что касается доступности услуг, то это село словно отрезано от мира. Запись к врачу - самый наболевший вопрос у жителей села. Да и не только этого, а у жителей всех отдаленных сел республики где интернет знают еще только как слово, а не как современный способ связи. Для Натальи Юрьевны записать самостоятельно сына к специалистам, по ее словам задача невыполнимая. Приходится прибегать к сторонней помощи.

Население небольшое -196 человек, из них 57 дети. Если с педиатром и терапевтом проблем нет, они регулярно приезжают из Кызыл-Озека, то узкие специалисты, хотя бы для детей и то недоступны. А к некоторым и вовсе не попасть из-за отсутствия нужных врачей даже в ЦРБ.

Сегодня в правительстве России и региона в частности проводится целый комплекс работ по расширению возможности доступа в интернет. Однако глобальная сеть, это не единственный путь записи к врачу, говорят специалисты Минздрава. Наиболее реальный и действующий сравнительно давно - это электронная запись по телефону, на федеральный номер 8800-100-2699. Звонок абсолютно бесплатный.

ЕВГЕНИЙ МАМАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МЕДИЦИНСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РА: «В населенном пункте, удаленном, где нет интернета, откуда невозможно быстро попасть в регистратуру поликлиники, участковую больницу, ФАП, есть или проводной телефон или мобильный, возможность записаться существует. Еще раз напомню номер: 8800-100-2699».

Запись по телефону организована круглосуточно, в будни с 9 утра до 6 вечера дежурный оператор ведет запись на прием к любому врачу, проинформировав о том насколько свободно расписание. В остальное время суток звонки принимает робот, который также запишет вас к любому свободному специалисту. Работа в интернетизации отдаленных сел РА, стоит на контроле и уже в ближайшем будущем планируется подключить к глобальной сети, хотя бы фельдшерско-акушерские пункты отдаленных сел региона.

Кристина Бандура