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"Краш-курс" в Горно-Алтайске

Необычное профилактическое мероприятие прошло в лицее №6. Впервые курс по безопасности на дорогах представил тандем Госавтоинспекции и социально-психологической службы.

Как говорят специалисты, лекции и беседы себя изжили. Чтобы ребенок осознал, чем чревато беспечное поведение на дорогах, профилактику необходимо переводить на новый уровень. Начало встречи - на позитивной ноте: задание простое - поделиться своей мечтой. Стикеры - на воздушный шар, который неожиданно лопнул, а все желания ребят оказались на полу.

Должный эффект не получится без наглядной демонстрации того, как невнимательность на дороге может привести к печальным последствиям. Видеоролик смонтирован из кадров видеорегистраторов, все аварии произошли на территории республики. Это новый формат работы, который постепенно набирает популярность, оставил яркие впечатления у учащихся лицея.

ВЛАДИСЛАВ АГЕЕВ, УЧЕНИК 11 КЛАССА ЛИЦЕЯ № 6 им. И.З.ШУКЛИНА: «В последнее время я стал наблюдать, что многие дети стали более культурными в плане поведения на дорогах, они стали более проинформированы, они знают правила, они знают, как правильно себя вести, где переходить. И это показывает, что огромная работа проводится с детьми и она дает свои результаты».

А результаты профилактической работы действительно есть. С начала года произошло лишь одно ДТП с участием восьмилетнего ребенка. К счастью, он, хоть и получил травмы, остался жив.

ЕЛЕНА ПОПОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ОГИБДД ОМВД РОССИИ по г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ: «За прошлый год у нас на 50% было снижено количество ДТП с участием детей. И именно поэтому, для того, чтобы закрепить эти результат, потому что все-таки в своей работе мы стремимся к нулю, чтобы дорожных происшествий с участием детей не было вообще, мы и проводим такое мероприятие».

Вернув целый шар, организаторы краш-курса пожелали ребятам свои мечты воплотить в жизнь, а заодно бережно относиться к себе и к окружающим. А специалисты Госавтоинспекции подобные мероприятия проведут и в других школах города.

Олеся Овсянкина