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В Горно-Алтайске завершилась Неделя педагогического мастерства

20 представителей образовательных учреждений столицы в течение пяти дней боролись за звание лучшего. Всего 3 номинации – «Учитель года», «Воспитатель года» и «Воспитать Человека». В городском доме культуры подвели итоги всех конкурсов.

Завершение городской недели педагогического мастерства настоящий праздник для участников. Позади пять дней сложных испытаний. Мастер классы, открытые уроки, презентации и многое другое.

Среди воспитателей победу одержала представительница детского сада № 14 Жанна Шатина. В номинации "Воспитать Человека" лучшей признана классный руководитель 7 класса городского лицея Наталья Султанова.

Во время своего мастер класса учитель химии гимназии № 9 Екатерина Авдюшкина показала настоящее шоу. Она научила собравшихся готовить средство для мытья посуды, крем для рук и выводить пятна с разных тканей. Как результат - первое место в номинации "Учитель Года".

Все победители награждены памятными подарками и дипломами. Но на этом испытания не заканчиваются, впереди их ожидает участие в республиканской неделе педагогического мастерства. Там им предстоит побороться за звание лучшего уже на уровне субъекта.

Иван Яськов