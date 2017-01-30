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Более 80% всех преступлений в регионе совершаются в состоянии алкогольного опьянения

В Следственном комитете республики подвели итоги работы за 2016 год. Среди основных направлений деятельности по-прежнему остается раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также противодействие коррупции.

В ходе встречи отмечено, что на протяжении нескольких лет в РА отмечается снижение числа регистрируемых преступлений. Эта тенденция сохранилась, так, за прошлый год их было 4 тысячи 800, что на 9 процентов меньше чем в 2015. Кроме того, отмечается снижение убийств на 25 процентов. В своём докладе руководитель следственного управления региона Александр Стариков отмечает, что сегодня расследования уголовных дел ведутся с использованием всех современных технологий.

АЛЕКСАНДР СТАРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ по РА: «Если в 2014 году техника использовалась всего 560 раз, то в 16-м году эта цифра составила 1110 раз. Причем многократно использовалась и циано-крылатная камера, которая позволяет устанавливать следы, и УФЕТ который восстанавливает утраченную и стертую информацию, источники света, которые позволяют обнаруживать следы и так далее».

На коллегии было принято решение продолжить тесное взаимодействия органов предварительного следствия, прокуратуры и ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В заседании приняли участие руководители правоохранительных органов региона и представители республиканских властей.

ЭЖЕР ЯЛБАКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО АППАРАТА ГЛАВЫ РА: «В правительстве РА всегда готовы к сотрудничеству со следственным комитетом. Ваша организация является наиболее молодой в системе правоохранительных органов, но у вас уже сформирован стабильный состав».

Подводя итоги заседания коллегии Александр Стариков отметил, результаты работы показывают, что в целом управление с поставленными задачами справляется, вместе с тем имеются резервы для повышения качества и эффективности следственной работы. Здесь же были подведены итоги конкурса среди территориальных подразделений ведомства в регионе и лучшим признан межрайонный Улаганский следственный отдел.

Иван Яськов