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УК «Центральная» признана банкротом

Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Республики Алтай. В настоящее время готовится документация об отзыве лицензии компании в связи с прекращением деятельности по управлению многоквартирными домами.

Самая большая управляющая компания на рынке Горно-Алтайска. УК "Центральная". В ее ведении - 108 домов. В настоящее время идет процедура банкротства. Однако это не означает ликвидацию компании. Управление жилым фондом будет продолжаться. До перехода в новую управляющую организацию у жильцов сохраняется обязанность по уплате услуг ЖКХ организации-банкроту.

ОЛЕГ ПЬЯНКОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ РА: «Нам бы хотелось отметить, чтобы жители города не паниковали. Ситуация контролируемая, она управляемая. В соответствии с действующим законодательством они будут управлять домами до того момента, пока в домах не вступит в права новая управляющая компания».

После аннулирования лицензии орган местного самоуправления совместно с жителями должны будут провести общие собрания по вопросу выбора новой управляющей компании или нового способа управления. График уже составлен. Порядка 60 домов уже определились с выбором. Жители одной из многоэтажек решили перейти в муниципальную управляющую компанию.

ИРИНА ТИТАНАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ "МУЗЕЙНАЯ": «Оказывается тот же объем услуг: аварийное обслуживание, газовое, осмотр чердачных и подвальных помещений. В новой муниципальной управляющей компании очень удобен платеж. Многие банки принимают беспроцентную оплату».

ЕЛЕНА ХУКОВА, ДИРЕКТОР МУНИЦИАПАЛЬНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: «Поэтому страха тут никакого у людей не должно быть. Просто одна компания уходит с рынка, заступает другая. Будем также обслуживать на уровне, чтобы жалоб было меньш».

Для жителей домов практически ничего не изменится. Услуги ЖКХ, как и квитанции, будут все те же. И также будут начисляться необходимые льготы и субсидии.

Владимир Виноградов