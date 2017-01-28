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На борьбу с волками дополнительно выделено 600 тысяч рублей

Регулирование численности волка продолжается. Только в прошлом году в регионе было добыто около 600 серых хищников. Главная беда - они нападают на сельхозживотных, особенно в отдаленных и труднодоступных селах, а также на чабанских стоянках. А в эту зиму, с аномальными снегопадами, тем более. Поэтому охотники-волчатники устраивают целые облавы.

Кош-Агачский район. Местная бригада охотников-волчатников регулярно проводит облавы. С 1 ноября 16-го года они добыли 76 особей. В крупномасштабном мероприятии задействованы практически все. За одну голову в Кош-Агачском и Улаганском районах выплачивают около 5-ти тыс рублей, 3 из них от республиканского комитета по охране животного мира и две от муниципалитета.

ВАЛЕРИЙ МУДАЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА по КОШ-АГАЧСКОМУ РАЙОНУ: «Были привлечены все организации района, в том числе федеральные структуры. Были задействованы 340 человек из организаций, около 60 единиц техники и охотников 43 человека».

Волки в основном нападают на чабанские стоянки. Фермеры эту проблему ощущают на себе наиболее остро, главное для них сохранить поголовье сельхозживотных. Поэтому в борьбе с серыми хищниками они заинтересованы в первую очередь.

ВАЛЕРИЙ АЧАПОВ, ЖИТЕЛЬ с. КОКОРИ: «Они очень много урона наносят скоту, людям. Охотники делают облаву, созывают всех пастухов, и мы устраиваем стае гон. А они там караулят их».

Вопросу регулирования численности волка большое внимание уделяется Правительством региона. В прошлом году на эти цели было выделено 1 млн 800 тыс. рублей и 500 тыс. дополнительно на ГСМ из резервного фонда Главы РА. В этом году к уже заложенным в бюджете деньгам, распоряжением А. Бердникова также дополнительно выделяется еще 600 тыс. рублей.

АЙДАР ОЙНОШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА РА: «В каждом районе у нас созданы постояннодействующие бригады, которые занимаются отстрелом волков. Эти мероприятия проводятся в течение круглого года. У нас выдаются разрешения на отстрел волков».

Всего в прошлом году на отстрел волков в республике было выдано более 400 разрешений, организовано 128 облавных мероприятий, добыто 600 особей.

Владимир Попошев