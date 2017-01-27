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Сибирские педагоги обсудили вопросы обучения детей с ограниченными возможностями

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. Этой теме была посвящена всероссийская научно-практическая конференция, которая прошла в Горно-Алтайске. Наш регион впервые стал площадкой для обсуждения столь важной темы. Среди участников специалисты и педагоги из Томска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, а также из районов РА.

Федеральный госстандарт образования для детей с ограниченными возможностями здоровья позволил сесть за парты школьникам, имеющим проблемы со здоровьем. В ее рамках в каждой школе должна обеспечиваться социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Диапазон возможностей такого образовательного процесса чрезвычайно велик: от способности обучаться на равных с нормально развивающимися сверстниками до необходимости построения специально адаптированной к возможностям ребенка индивидуальной программы. Обсудить перспективы этой программы в Республику Алтай съехались педагоги, специалисты, учителя, психологи на Всероссийскую научно-практическую конференцию.

Среди организаторов московский психолого-социальный университет, республиканская коррекционная школа и министерство образования и науки Республики Алтай.

Результаты столь важной встречи полезными окажутся для многих регионов, где обучение детей с ОВЗ также требует пристального внимания. Среди участников конференции специалисты из Москвы, Томска, Барнаула, Бийска. Также свои труды и статьи направили и педагоги еще из двадцати регионов. Это и Красноярский край, республики Хакасия, Чувашия, Амурская область и ряд других. Выступающие с докладами не только рассказывали о ситуации в своих образовательных учреждениях, но и перенимали опыт у тех, у кого уже есть успешные результаты.

МАРИЯ СМЫШЛЯЕВА, ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА: «В этом году дети обучаются по новой адаптированной программе, направленной на социализацию. Сегодня тема - это разработка резолюции, которая будет направлена в министерство образования РА, которое пригодится особенно для районных школ».

Кроме основной пленарной части участники разделились на несколько групп и работали по секциям. Здесь живо обсуждались конкретные темы, которые касались адаптации и социализации детей, организации учебного пространства для детей с умственной отсталостью, роль психолога в перспективном развитии обучения детей с ОВЗ и многие другие. В результате масштабной работы будет принята резолюция, которая позволит в дальнейшем разработать более расширенную методику обучения детей с ОВЗ. Новый документ должен помочь развитию новой школы, где учителя и педагоги будут открытыми ко всему новому, понимать детскую психологию и особенности развития школьников. Их главная задача - помочь особенным ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.

Марина Кулеева