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В этом году в регионе откроют Центр спортивной акробатики

Социально-значимые и важные объекты региона под пристальным вниманием властей. Александр Бердников проверил ход строительства центра спортивной акробатики РА. По графику, занятия юных спортсменов, в нем, намечены, уже в этом году. Масштабный проект, реализуемый совместно с компанией Газпром, должен отвечать всем современным и спортивным требованиям.

Центр спортивной акробатики - решение не спонтанное. Развитие олимпийских видов спорта - это нужно и престижно для региона. Заниматься акробатикой и художественной гимнастикой хотят многие. Огромное число обращений родителей не остались без внимания главы. И сегодня по улице Социалистической идет строительство объекта, который воплотит мечты многих ребят, которые будут проводить время не у компьютеров и телевизоров, а в современном, новом здании, постигая искусство грации, красоты и спорта. Средства на возведение нового Центра по просьбе Глава А Бердникова выделила компания «Газпром», которая всегда сотрудничает и поддерживает социальные объекты региона вот уже на протяжении 10 лет. Стоимость объекта порядка 160 млн рублей. И уже в этом году планируется его сдача.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Безусловно эта задача будет выполнена. В Майме несколько лет назад сдали зал для занятий художественной гимнастикой, где занимаются ребятишки, которые завоевывают титул чемпиона РФ, СФО, участвуют в международных соревнованиях. Самое главное огромная гордость, когда смотришь на этих детей, сердце переполняется гордостью за нашу республику, за нашу страну. В такое сложное время возводить такие объекты, здесь хорошая прилегающая территория, где мы сделаем открытое сооружение современного типа для жителей микрорайона прилегающем к этому центру, чтобы они могли вести ЗОЖ, т.е. заниматься спортом. Это одно из украшений Горно-Алтайска - зал для занятия акробатикой».

Сегодня тренировки юных спортсменов проводятся в тесном помещении. Посещают занятия порядка 120 детей - в тесноте, да не в обиде, говорят тренеры. Новость о том, что у них скоро появится не просто зал, а целый спортивный комплекс, была самой значимой для них. Здесь те, кто хочет, может и добивается больших успехов на спортивной арене.

АЛСУ ТИШКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ РА: «Этот центр спортивной акробатики, это будущее наших детей и светлое, красивое будущее. Там будут развиваться такие виды спорта, как спортивная акробатика, прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и художественная гимнастика».

Двухэтажное здание. Зал для хореографии, комната отдыха спортсменов, зона для родителей, подсобные помещения и еще ряд комнат. Восьмиметровая высота зала позволит спортсменам выполнять различные фигуры, стойки и прыжки, которые, может еще и не выполнялись только по техническим причинам, из-за отсутствия помещения нужных габаритов. А теперь у тренеров и воспитанников будет открыта возможность воплотить все мысли и мечты в реальность.

Кристина Бандура