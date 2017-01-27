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73 года назад Ленинград окончательно освободили от блокады

27 января - День воинской славы России. 73 года назад завершилась одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Советским войскам удалось окончательно освободить Ленинград от блокады. Жительница Горно-Алтайска Элла Молодых - одна из тех, чья судьба неразрывно связана с трагическими событиями тех лет.

Элла Александровна родилась в Кронштадте, в семье потомственных судостроителей. Дедушка строил корабли ещё в царской России. Всё изменилось, когда началась война. Немцы понимали стратегическое значение Кронштадта. Город на острове обстреливали и бомбили непрестанно.

Тем не менее, работа на заводе не прекращалась ни на час. В августе немцы разбомбили продовольственные склады Кронштадта. Из шести членов семьи Эллы Александровны, выжили только трое. Дедушка умер от голода, папа ушёл в ополчение и погиб в первые дни войны. Младшая сестра умерла уже во время эвакуации. Поезд, в котором они ехали, постоянно бомбили с воздуха. Несколько суток не было даже глотка воды. От голода и обезвоживания девочка уснула, навсегда. Как не плакала, мама Эллы не смогла похоронить собственного ребёнка.

После окончания войны мама Эллы, из-за многочисленных болезней дочери, приняла решение остаться жить в Сибири, куда их эвакуировали. Детская психика обладает удивительным свойством. Он стирает из памяти ребёнка всё плохое. Когда началась война, Элле Александровне исполнилось три года. Она признаётся, её воспоминания о детстве начинаются с седьмого класса. Бабушка двоих внучек желает, чтобы у сегодняшних детей детство было ярким и счастливым детство.

Сергей Булгаков