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В УФСИН подвели итоги года

Итоги года подвели на расширенной коллегии управления федеральной службы исполнения наказаний. В 2016-м завершена ликвидация исправительной колонии № 2 и принят к исполнению приказ Минюста о ликвидации колонии-поселения. В прошедшем году лицами, отбывающими наказание, совершено 6 преступлений, а сотрудниками ФСИН была предотвращена передача запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Среди них 260 литров алкоголя, 112 грамм наркотических средств, 450 мобильных телефонов и 7 колюще-режущих предметов.

АЛЕКСЕЙ ЧИРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «В течение года предотвращено 126 преступлений, из них против личности 125, 1 побег. В 2016 году оперативными службами оказана помощь правоохранительным органам в раскрытии 136 преступлений, из них: по явкам с повинной – 34; по заданиям – 11; по ИВС – 14; направлено 518 инициативных сообщений».

На коллегии было отмечено, что в целом личный состав справился с возложенными функциями по обеспечению стабильной ситуации в исправительных учреждениях региона и готов к выполнению задач на 2017 год. Здесь же почетными грамотами ФСИН России наградили ряд сотрудников ведомства.