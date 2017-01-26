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В Теньге сообща отремонтировали школьный автобус

Повысить и сохранить качество образования на селе. За последние годы Теньгинская средняя школа Онгудайского района показывает положительные результаты. Коллектив полностью пересмотрел свою учебную программу, провел реструктуризацию и всегда выступает за любые новшества. В рамках государственно-частного партнерства совсем недавно здесь отремонтировали школьный автобус для перевозки детей, поскольку у старого уже закончился срок эксплуатации.

Воспитанники педагогов Теньгинской школы сегодня успешно выступают на районных, республиканских олимпиадах, выходят даже на всероссийский уровень. Результативное участие в мероприятиях - это результат совместной работы всех учителей. Помогло и то, что в 2011-том году по поручению Главы региона на средства республиканского бюджета в школе провели капитальный ремонт, т.е. практически построили заново.

СЕРГЕЙ ЗУБАКИН, ДИРЕКТОР ТЕНЬГИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: «Образовательный процесс стал лучше: белые, ровные стены, тепло. прошла программа энергосбережения. Нам построили вблизи новую котельную».

Теплый туалет, свое автономное водоснабжение, новое оборудование и мебель. В общем созданы все условия. Что касается перевозки детей, в школе подвоз осуществляется с 2005-го года. Несмотря на бережное отношение водителя, автомобиль УАЗ свое отработал и эксплуатироваться уже не мог. С просьбой решить проблему жители обратились к Главе региона А. Бердникову.

ЧЕЙНЕШ ИРКИТОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ МО "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН": «По поручению Главы РА было принято решение отремонтировать один из автобусов, который у нас находится в нерабочем состоянии. Поэтому совместно с Племенным заводом "Теньгинский", директором В.Г. Шадриным приняли решение и совместно провели ремонт данной ГАЗели».

Решение нашлось в рамках государственно-частного партнерства. Ремонт школьного автобуса обошелся в 90 тыс. рублей. Каждая сторона - районная администрация и СПК Племхоз "Теньгинский" - заплатила по 45. Работа была проведена быстро и качественно. Сегодня ГАЗель уже курирует по своему маршруту: Теньга-Талда-Шиба-Озерное и Кара-Каба.

ВЛАДИМИР ШАДРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ТЕНЬГИНСКИЙ": «На паритетных условиях мы сделали ремонт этому автомобилю и буквально через 10 дней этот автомобиль уже перевозил ребятишек в Теньге».

Причем никакого перерыва во время учебного процесса не было. Вторую четверть ребят возил в школу еще старый УАЗ, а после новогодних каникул за ребятами приехала уже ГАЗель.

В Теньгинской школе сегодня учатся 150 детей, треть из них на подвозе. Программа государственно-частного партнерства в Онгудайском районе на этом не заканчивается. СПК Племхоз "Теньгинский" кроме этого участвует во всех новогодних мероприятиях, различных соревнованиях, конкурсах. Социальное партнерство носит уже регулярный характер и основано на взаимопомощи.

Владимир Попошев