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Более 14 млн рублей должны жители региона за услуги ЖКХ

Не платишь за услуги ЖКХ, жди в гости судебных приставов. По данным ведомства, жители РА должны за коммуналку более 14 млн. рублей. Не исключено, что многие, особо злостные неплательщики, лишаться своего имущества, на которое по закону может быть наложен арест.

Очередной рейд в рамках возбуждённых административных производств. На этот раз в центре внимания судебных приставов жильцы частного сектора, в основном это должники за электроэнергию. Возбудить исполнительное производство приставы имеют законное право, если сумма долга перевалила за тысячу рублей. По первому адресу, хозяев дома не оказалось, зато уже по второму женщина - должник хоть и нехотя, но всё же согласилась пообщаться.

В отношении злостных неплательщиков, отказывающихся хотя бы частично погасить свои долги, можно применить несколько мер воздействия - начиная с возбуждения дела об административном правонарушении и заканчивая арестом имущества. Если в течение 10 дней долги не гасятся, имущество по закону может быть продано, а вырученные деньги пойдут на уплату долга.

ВЛАДИМИР ДУГАШЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УФССП ПО РА: «На сегодняшний день на исполнении в региональной службе судебных приставов находится 389 исполнительных производств по взысканию долгов за услуги ЖКХ на общую сумму более 14.3 млн. рублей. Всего в 16 году таких исполнительных производств в ведомстве находилось 1293. Сумма взыскания по ним - более 32 млн. рублей. С помощью мер принудительного исполнения приставами удалось взыскать с граждан и юр лиц около 7 млн. рублей. Окончено более 500 исполнительных производств».

Эти исполнительные производства - лишь малая часть неоплаченных услуг жителей РА, поскольку не вся задолженность передана в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Реальные долги населения исчисляются десятками млн. рублей, и рано или поздно должникам придётся выбирать - платить по счетам, или остаться без тепла и света, а то и лишиться своего имущества.