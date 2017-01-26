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В правительстве обсудили качество предоставления госуслуг в РА

Устраивают ли жителей соцуслуги? В 2016 году оценку качества социального обслуживания населения прошли более двухсот учреждений республики. Прежде всего, это ведомства культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. Обработано более 17 тысяч анкет, заполненных жителями нашего региона. По результатам обследования учреждений Республика Алтай находится на 45 месте в рейтинге субъектов РФ -это выше среднего уровня. Качество госуслуг и планы на предстоящий год обсудили на совещании в правительстве.

Независимая оценка качества оказания социальных услуг в нашем регионе ведется уже не первый год. Разрабатываются специальные анкеты, выбираются определенные учреждения в каждом муниципалитете и столице республики. Это государственные и муниципальные учреждения. Их деятельность оценивалась в баллах. Так, например, учреждения социального обслуживания максимально могли набрать 26 баллов, а образовательные организации - 160. На совещании под председательством вице-премьера Михаила Маргачева были заслушаны доклады об итогах мониторинга учреждений культуры, спорта, здравоохранения и социальных объектов.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСТЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Сегодня мы должны обладать полной информацией что происходит в районах и оперативно реагировать, что происходит у нашего населения. Мы рассматриваем как происходит система по оценке качества сроцуслуг населению. Сегодня мы определились, что есть определенные моменты по самосовершенствованию. Собирать информацию с мест и стараться исправлять волнующие проблемы людей, чтобы вовремя реагировать на те или иные проблемы».

К обсуждению качества оказываемых соцуслуг присоединились и муниципалитеты посредством видеосвязи. Выступающие подробно рассказали о том, как велось анкетирование, какие объекты были выбраны для контроля и с какими результатами завершился прошлый год.

В каждом районе при администрациях созданы общественные Советы, которые обрабатывают итоги анкетирования. Они размещают информацию о своей деятельности в области независимой системы оценки качества работы учреждений на официальных сайтах министерств, ведомств и администраций муниципальных образований. Все сайты ведомств социальной сферы и 8 сайтов муниципальных образований оснащены онлайн опросом для оценки качества оказания услуг. Что касается учреждений социального обслуживания оценку прошли 17 учреждений.

ВАЛЕНТИНА ТЮХТЕНЕВА, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «Хотелось бы отметить работу общественных Советов. Они стали координаторами независимой оценки. Что касается социальных услуг, то лидер определен - Кош-Агачское управление».

Еще одним приятным моментом совещания стало награждение победителей республиканского конкурса "Доброе Слово" проведенное министерством труда, социального развития и занятости населения РА. Михаил Маргачев куратор социальной сферы наградил призеров и вручил статуэтки и грамоты авторам лучших проектов.

Широкое участие общественных организаций, профессиональных сообществ, экспертов и граждан в независимой системе оценки позволяет сформировать публичный мониторинг качества обслуживания, востребованности учреждений. Итоги независимой системы оценки принимаются во внимание при формировании республиканского бюджета.

Марина Кулеева